Bruno Fernandes foi eleito, pelos adeptos do Manchester United, o Man of the Match no empate frente ao Wolverhampton: ou seja, foi eleito pelos adeptos o melhor em campo.

Bruno Fernandes fez cinco remates à baliza de Rui Patrício, completou 88 passes (foi o jogador com mais passes em campo) e realizou 70 desses passes no meio campo adversário.

Veja, nos vídeos que se seguem, o que fez Bruno Fernandes na estreia pelo Man. United.