O Manchester United voltou às vitórias na Premier League, após dois empates. Os red devils receberam e venceram o Newcastle por 3-1, com Bruno Fernandes a fechar o marcador.

Rashford marcou o primeiro golo do jogo aos 30 minutos depois de uma excelente jogada individual pela esquerda.

O Newcastle reduziu seis minutos depois por Sain-Maximin e a equipa de Solskjaer pode agradecer a De Gea a vantagem que tinha ao intervalo.

Na segunda parte, porém, a equipa da casa foi sempre superior. Aos 57m Daniel James deu nova vantagem ao Man Utd, e seria Bruno Fernandes a marcar o golo da tranquilidade, de penálti, aos 75 minutos.

De referir ainda que neste jogo estreou-se nos red devils Shola Shoretire, médio de 17 anos que é considerado uma das grandes promessas do clube.

Com este triunfo, o Man Utd regressa ao segundo lugar, em igualdade pontual com o Leicester, ambos com 49 pontos, menos dez do que o líder Manchester City.