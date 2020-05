O futebolista português Bruno Fernandes está no onze ideal da Premier League de 2019/2020 para a BBC, uma das principais empresas britânicas de notícias. A distinção foi anunciada esta quinta-feira.

O jogador de 25 anos, que chegou ao Manchester United a meio desta temporada, oriundo do Sporting, fez apenas cinco jogos e dois golos, num total de 448 minutos, no principal campeonato inglês. Contudo, as prestações ao longo de cerca de dois meses bastaram para o canal considerar a sua inclusão na equipa.

O Liverpool, com sete jogadores, é o clube que domina o onze ideal: Alisson, Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Jordan Henderson, Mohamed Salah e Sadio Mané. O Manchester City conta com Kevin de Bruyne e Sergio Aguero e o Leicester inclui Caglar Soyuncu.

No total, Bruno Fernandes fez nove jogos e três golos pelo Manchester United em 2019/2020, entre Premier League, Liga Europa e Taça de Inglaterra.