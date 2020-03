Bruno Fernandes marcou pelo terceiro jogo seguido e foi decisivo no empate do Man. United em casa do Everton. O internacional português ficou satisfeito pelo golo, mas frisou que ainda pode fazer melhor.



«O golo? Fico feliz por a bola ter entrado. Não interessa como, o importante é o golo. Na segunda parte criámos muitas oportunidades e nos minutos finais tivemos uma chance para marcar pelo Ighalo. Se ele tivesse feito golo, estaríamos a falar de uma situação diferente», disse, à televisão oficial dos red devils.



«Tive alguns remates de fora da área e posso fazer muito melhor. Agora temos de começar a focar-nos no jogo da FA Cup frente ao Derby», acrescentou.



O médio elogiou a equipa dos toffees e lamentou o empate.



«Foi um jogo difícil e um ponto pode ser bom, apesar de querermos os três. Jogámos bem na primeira parte e devíamos ter tido mais bola na segunda parte. Não jogámos como queríamos na segunda parte, mas o Everton é uma equipa difícil. Eles têm realmente bons jogadores. O futebol é mesmo assim», concluiu.