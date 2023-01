Autor de um golo na vitória do United no dérbi de Manchester, Bruno Fernandes comentou o jogo, mas tmabém teve tempo para abordar a estreia de João Félix na Premier League. O avançado, cedido pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, foi expulso no primeiro jogo oficial em Inglaterra, mas mereceu os elogios do compatriota.



«Não há que dar tempo ao João porque ele tem muita qualidade. Ele teve azar de numa entrada ter levado cartão vermelho. Vi o jogo e ele demonstrou na primeira parte que é um fora de série. É um jogador com qualidade acima da média. Ele vai fazer com quem os adeptos da Premier League e do Chelsea desfrutem. Espero que não o faça contra mim», referiu, à Eleven Sports.



«O João é um excelente jogador. Demonstrou no último Mundial o que é o João com confiança. Ele vai ter essa confiança no Chelsea, eles estão à espera de um grande João e ele é capaz disso. Vai dar grandes mostras do seu valor porque o Joao é um jogador fora de série», acrescentou.



Félix foi suspenso por três jogos na sequência da expulsão contra o Fulham.

