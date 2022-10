O treinador Bruno Lage deixou esta quinta-feira uma mensagem de despedida do Wolverhampton, clube que orientava desde de junho de 2021.

«Foi uma enorme honra servir o Wolverhampton. O meu agradecimento ao chairman Guo e ao Jeff pela oportunidade e a todas a pessoas do clube, fizeram-me sentir em casa. Aos jogadores pelo seu profissionalismo e compromisso connosco e aos adeptos que desde a primeira hora me apoiaram», escreveu o técnico de 46 anos.



«Para trás fica um primeira época de sucesso, com vários jogos inesquecíveis e um recorde de 9 vitórias fora pelo Wolves na Premier League. Neste momento, o mais importante é o vosso total apoio à equipa.A equipa vai melhorar quando os pontas-de-lança voltarem a estar disponíveis. Nunca perdeu com um no onze inicial, Diego vai estar cada vez mais preparado, Raul vai voltar para ajudar e Sasa vai ser um jogador importante para o futuro», concluiu.

Esta foi a segunda experiência de Bruno Lage como treinador principal, depois da experiência no Benfica entre 2019 e 2020.