O Aston Villa estava interessado no treinador Bruno Lage, ainda que não tenha avançado com uma proposta formal, mas nos últimos dias deixou esse interesse esfriar, perante a pressão que os adeptos do clube têm feito.

Basicamente os proprietários chegaram a manifestar junto dos representantes de Bruno Lage o interesse no treinador, mas desde então aumentou a onda de solidariedade em torno do atual treinador, que viveu uma situação dramática nos últimos meses, quando o pai faleceu com covid-19, e mesmo assim conseguiu salvar a equipa da descida de divisão.

Ron Smith, de 79 anos, era uma figura muito querida no seio do Aston Villa. Era steward no Villa Park e um ferrenho adepto do clube. Nos dias seguintes ao seu falecimento, por covid-19, houve várias homenagens no estádio, feitas pelo próprio clube, e nos últimos dias, depois de conseguir a manutenção, o apoio a Dean Smith aumentou.