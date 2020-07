O Burnley fez o que ninguém tinha feito até então na presente edição da Premier League ao Liverpool. A equipa orientada por Sean Dyche foi a Anfield empatar a uma bola com o campeão, acabando com a série 100 por cento vitoriosa dos comandados de Jurgen Klopp em casa.

O Liverpool inaugurou o marcador na primeira parte, por Andy Robertson, aos 34 minutos. O lateral-esquerdo apareceu na área, do lado direito, fora da sua posição de raiz, para desviar de cabeça um cruzamento de Fabinho.

O tento do empate foi apontado já na etapa complementar, num remate de Jay Rodríguez na área, ao minuto 69. O avançado de 30 anos acentuou o bom momento recente, ao assinar o seu terceiro golo nos últimos quatro jogos, valendo pontos à equipa. Antes, tinha dado as vitórias por 1-0 ante o West Ham e Watford e, no empate com o Sheffield United, fez a assistência para golo.

Com este resultado, o Liverpool vê findada a sequência de 17 vitórias caseiras esta época na Premier League e soma agora 93 pontos. Ainda pode ultrapassar o recorde de 100 pontos na história da prova – alcançado pelo Manchester City em 2018 – mas para isso terá de vencer os três jogos restantes, sendo que não há tarefa fácil: segue-se deslocação ao Arsenal, receção ao Chelsea e ida a St. James Park, para defrontar o Newcastle.

O Burnley chega aos 50 pontos e sobe, à condição, ao nono lugar, com os mesmos pontos do Arsenal, oitavo. Ultrapassa o Tottenham, que cai para 10.º, com 49 pontos mas menos um jogo. Os comandados de Dyche ficam precisamente a ver, no domingo, do sofá, o Tottenham-Arsenal, para ver em que posição termina ao fim da 35.ª jornada.