Moisés Caicedo tornou-se, no último verão, na transferência mais cara da história da Premier League. O Chelsea desembolsou mais de 130 milhões de euros para recrutar o internacional equatoriano ao Brighton que estava a ser também negociado pelo Liverpool.

«Estava a conversar com o Chelsea há muito tempo. Era impossível dizer que não ao Chelsea pela forma como me apoiaram», começou por explicar, em entrevista à Sky Sports.



«Sofri muito no verão porque foi complicado deixar Brighton. Estavam comigo e no último momento, o Liverpool ligou-me, mas já era tarde porque queria jogar no Chelsea. Era difícil dizer que não ao Chelsea», acrescentou.



O médio, de 22 anos, leva 17 jogos disputados pelo Chelsea, mas ainda não exibiu ao nível que mostrou nos «seagulls». Ainda assim, Caicedo frisou que não sente mais pressão pelo preço que os blues pagaram pela sua contratação.



«Pressão? Não é pelo valor [da transferência] porque no Chelsea tens de ganhar sempre. Sempre, em qualquer jogo, se não ganhares, sentes pressão. Os adeptos querem ver a equipa ganhar. Por vezes, é difícil [ganhar] porque as outras equipas são complicadas também. Sabemos que somos o Chelsea, mas somos uma equipa nova com jogadores jovens. Sou estou aqui há quatro meses, ainda é tudo novo para mim. É tudo uma questão de tempo. É preciso tempo», sublinhou.

Apesar de pedir tempo, Caicedo admitiu que tem sofrido com as críticas que tem recebido. «Estive muito bem no Brighton. Na última época fui um jogador incrível e as pessoas falavam bem de mim. No futebol há bons e maus momentos. Para já, é um mau momento para mim e para a minha família, que está a sofrer muito porque leem e ouvem coisas sobre mim que não são boas. É duro, é duro para mim. Tento ser forte porque o futebol é assim. Tento ajudá-los de todas as formas porque eles estão comigo nos bons e nos maus momentos. Depois de Deus, a minha família é o mais importante», confessou.