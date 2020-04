Fabio Capello confessou que continua a ser «perseguido» pelo golo-fantasma de Frank Lampard no Inglaterra-Alemanha nos oitavos de final do Mundial-2010 [ver vídeo no final do artigo], na África do Sul, quando o treinador italiano comandou a seleção dos três leões.

Recordamos que a Inglaterra já estava a perder 1-2 e, nesse lance, em que a bola foi à trave e ao solo, podia ter chegado ao empate, antes do intervalo, mas depois acabou por perder por 1-4. Fabio Capello está convencido de que o jogo teria sido diferente se o golo de Lampard tivesse sido validado.

«A equipa alemã tinha uma equipa jovem, muito jovem. Uma equipa jovem que vai de um 2-0 a um 2-2 fica com um problema psicológico. Por outro lado, o golo seria uma injeção de moral para nós», começa por referir Capello, quase dez anos depois do jogo de Bloemfontein.

As imagens mostram que a bola ultrapassou a linha fatal, mas a verdade é que o golo não foi validado, para desespero de Capello. «Não devia ter sido anulado e não consigo tirar isso da minha cabeça. Continua lá, não sai. Gostava de ter visto como seria a segunda parte depois disso. Ainda atirámos à trave, tivemos algumas oportunidades, mas pelo meio eles marcaram um terceiro golo e um quarto golo», acrescenta.

Um lance que não sai mesmo da cabeça de Capello. «Estava mesmo a ver: estávamos a crescer, estávamos a melhorar e depois o golo não foi validado. Trabalhámos dois anos e depois, por causa de um erro cometido por alguém, fomos para casa», referiu ainda.

Reveja o golo-fantasma de Lampard: