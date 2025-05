Além de Carlos Vicens, que foi oficializado esta quarta-feira como novo treinador do Sporting de Braga, Pep Guardiola vai perder mais dois adjuntos no Manchester City.

Sem anunciar os sucessores, o emblema inglês comunicou que Juanma Lillo e Iñigo Domínguez vão sair no final da época.

Juanma Lillo, de 59 anos, manifestou a vontade de regressar a Espanha, ele que estava na segunda passagem nos «citizens». Em 2019/20, passou a integrar a equipa técnica de Guardiola, mas saiu para assumir o comando do Al Sadd em 2022, antes de voltar a Manchester.

Iñigo Domínguez, de 46 anos, fazia parte do staff de Lillo no Qatar e estava a trabalhar com Guardiola há duas temporadas.

