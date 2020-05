O comportamento de Michael Jordan para com os colegas dos Chicago Bulls, retratado na série «Last Dance», tornou-se assunto de discussão não só no desporto. Certamente após ter visto a série documental, Jamie Carragher comparou-se ao ex-basquetebolista e assumiu que esse tipo de atitude para com os companheiros é normal.



«Michael Jordan foi o melhor basquetebolista de sempre. Não se compara ao que fui enquanto futebolista. Às vezes, ele entrava em conflito com os colegas porque estava perto do limite. Quando és muito apaixonado é difícil não ultrapassares essa linha», começou por dizer, em entrevista à Sky Sports.



O antigo internacional inglês admitiu que quase agrediu Alvaro Arbeloa durante um encontro frente ao West Bromwich Albion em 2009.



«Uma vez em campo quase dei um soco no Arbeloa. Foi um momento de pura frustração e passou rapidamente. Já não podíamos vencer o campeonato, mas havia objetivos que ainda podíamos atingir. Olhando para trás, não me orgulho, mas isso é algo que pode sempre acontecer porque és tão intenso, queres ganhar, tudo importa e a certa altura ultrapassas a linha», contou.

Jamie Carragher e Arbeloa, ambos já aposentados, jogaram juntos no Liverpool de 2006 a 2009.