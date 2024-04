A antiga lenda do Liverpool, Jamie Carragher, teceu duras críticas a Darwin Núñez após a derrota dos reds frente ao Everton, no dérbi de Merseyside. O ex-internacional inglês considera que o uruguaio não é o avançado que a equipa precisa para lutar pelo título e ganhar jogos importantes.



«Todos querem que tenha sucesso porque ele dá tudo, causa problemas às defesas contrárias e marca golos. Ao fim de dois anos, quando o Liverpool luta pelo título ou disputa jogos importantes, precisas que o teu avançado marque em Old Trafford ou em Goodison Park. Ao fim de dois anos, não houve melhorias em Darwin. Isto é o que ele é. Pode causar problemas às defesas, mas é errático na finalização - não é suficiente para ganhar troféus. É preciso tomar uma grande decisão em relação a Darwin», defendeu, aos microfones da Sky Sports.



Carragher subiu o tom das críticas ao ex-Benfica ao recordar a oportunidade desperdiçada por este no dérbi com os toffees. «A oportunidade do Núñez é imperdoável a este nível. Não é aceitável quando estás na luta pelo título», frisou.

Darwin não foi, porém, o único visado por Carragher que criticou as prestações de Mo Salah nos últimos meses. «O novo treinador vai ter de discutir o futuro de Salah. É a primeira vez que fazemos esta pergunta. Ele só tem mais um ano de contrato. Ele pareceu uma sombra do jogador que é durante grande parte da época, sobretudo desde que voltou de lesão. Ele é uma lenda do Liverpool, uma superestrela e um dos melhores jogadores de sempre. Mas está longe desse nível», defendeu.



O Liverpool mantém-se com 74 pontos: tem menos três do que o líder Arsenal e mais um do que o Manchester City, que tem dois jogos a menos e depende de si próprio para defender o título com sucesso.