Carlos Carvalhal foi considerado o treinador da década no Sheffield Wednesday, anunciou o clube de adeptos da formação do championship. O grupo revelou ainda que três em cada quatro apoiantes votaram no técnico português, que já agradeceu a distinção nas redes sociais.

Chegado a Hillsborough em 2015, o técnico minhoto conduziu os owls a um dos períodos mais prósperos dos últimos anos, com dois apuramentos para os play-offs de acesso à Liga inglesa, tendo perdido o primeiro, na final frente ao Hull City, e o segundo, nas meias-finais com o Huddersfield.

O treinador português deu o salto a meio da terceira temporada e assumiu o comando técnico do Swansea, em dezembro de 2017, mas não foi tão feliz, numa época que acabou com a despromoção ao segundo escalão.

Após a saída dos swans, Carvalhal cumpriu um ano sabático e regressou ao ativo em maio, mês em que assumiu o comando técnico do Rio Ave.

Thank you so much Wednesdayites 💙

Happy new year to all 💙SWFC family💙 https://t.co/5y7mbKOdvJ