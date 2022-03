Kurt Zouma foi notícia em fevereiro por pontapear um dos seus gato. O vídeo surgiu nas redes sociais e o defesa francês foi alvo de críticas um pouco por todo o lado. Os animais foram, inclusive, retirados ao jogador do West Ham.



Cerca de um mês após o sucedido, os adeptos do Liverpool mostraram que ainda não esqueceram o que Zouma fez. Durante o encontro entre os reds e os hammers, o gaulês foi alvo de várias provocações. O ponto alto foi quando um avião sobrevoou Anfield com a frase «Cats Lives Matter» (As vidas dos gatos importam), uma mensagem em referência ao movimento pelo fim da discriminação racial «Black Lives Matter», que surgiu em 2020 após o homícidio de George Floyd às mãos de um polícia, nos Estados Unidos.



Pode ver a frase dirigida a Zouma durante o jogo na foto de capa do artigo.