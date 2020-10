Edinson Cavani revelou que teve covid-19 após as férias em Espanha, tal como a sua mulher, e chegou mesmo a ponderar colocar um ponto final na carreira devido à doença.

«A saúde da família vem primeiro. Claro que considerei a possibilidade de parar de jogar futebol. É verdade que pensei nessa opção, de me reformar e ficar no meu país, dedicar-me à minha família. Foi algo complicado, deixa-te assustado de tanto medo», disse o avançado uruguaio à rádio Otra Cabeza.

Depois de meses de especulação, e de negociações com o Benfica, Cavani assinou pelo Manchester United.

«Venderam-me a todas as equipas, não é a primeira vez que isso acontece, nada de novo no futebol. Hoje, com as redes sociais, isso espalha-se muito mais rápido, e até mexe com o sentimento dos adeptos», confessou.

O avançado de 33 anos sublinhou que «só queria jogar futebol» e teve contactos de vários clubes neste período.

«Queria continuar a competir na Europa, isso era claro. Por respeito, o meu irmão atendeu e respondeu a todos. Ele falou com muitas pessoas. Tentei ficar à margem», acrescentou.

Edinson Cavani já está em Inglaterra, depois de meses de indefinição, e é o novo n.º 7 do Manchester United.

«Eu estava ansioso. O campeonato recomeçou e eu queria encontrar um clube. Depois disso é a vida, as coisas vêm e vão. Às vezes vêm, às vezes não. Os dias passaram-se e a minha família não parava de me perguntar onde eu ia jogar. Agora que estou em Manchester, estou muito feliz com a minha escolha e mal posso esperar para vestir esta camisola», admitiu.