Tem sido a surpresa desta temporada, o Arsenal lidera a Premier League com cinco pontos de avanço sobre o Manchester City. Sem ganhar o título inglês desde 2004, os gunners fizeram uns ajustes à equipa nesta época, ficando mais «à imagem» do treinador Mikel Arteta.

O português Cédric Soares, lateral do clube londrino, deixa rasgados elogios ao técnico espanhol, revelando que a atenção aos detalhes é a fórmula para a boa temporada realizada até a este momento.

«Mikel está a trabalhar todas as fases do jogo, toma atenção a todos os detalhes. Dá muita atenção à estratégia. Claro que depende sempre do adversário, mas já é tudo muito automático. São hábitos, porque ele criou esses hábitos. Acho que, ainda estás num nível de motivação em que vences dois, três, quatro, cinco jogos, começas a ganhar este sentimento vencedor, esta mentalidade vencedora que, independente de tudo, vais conseguir vencer o jogo», afirmou o jogador de 31 anos, em entrevista ao programa Premier League Stories, da Sky Sports.

No Arsenal, Cédric conta ainda com a companhia do português Fábio Vieira, médio que chegou este verão a Londres proveniente do FC Porto, a quem tem ajudado na adaptação ao futebol inglês.

«Em alguns momentos, vemos um Fábio fantástico, noutros momentos, vemos que ainda pode melhorar. É um período de adaptação para ele. Tudo é diferente, a liga é muito diferente. Ele tem muito potencial, muita qualidade e tento ajudá-lo com a minha experiência também», referiu.

Com apenas quatro jogos realizado nesta temporada, o jogador que sagrou campeão europeu em 2016, por Portugal, já está a pensar no seu futuro depois de pendurar as chuteiras, estando a frequentar juntamente com os colegas de equipa, Granit Xhaka e Mohamed Elneny, o curso de treinador de futebol, algo que é bastante elogiado por Per Mertesacker, ex-internacional alemão e Coordenador de Formação do Arsenal.

«O Cédric está a olhar para o futuro. O pensamento dele é 'eu quero jogar, sou competitivo, quero jogar o máximo de tempo possível, contudo, quero aprender mais, quero melhorar os meus conhecimentos em termos do que significa dar treino'. Acho que o Cédric é uma pessoa muito genuína. Ele quer dar sempre o seu melhor, todos os dias, pelo clube, por ele, quer melhorar a si próprio para tornar todos à sua volta melhores. É isso que gosto mais nele», confidenciou Mertesacker.