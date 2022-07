Cédric Soares deu um entrevista à ESPN em que afirma que representar o Arsenal sempre foi um objetivo na sua carreira.

«O Arsenal foi sempre o meu clube de sonho desde que comecei a jogar em Southampton. Sempre tive objetivo de jogar no Arsenal, e isto não mudou. Estar envolvido num clube massivo como este, com o projeto que temos e os objetivos pelos quais a equipa está a lutar, faz-me querer estar aqui. Sinto que ganhei o meu espaço dentro do grupo e quero continuar a crescer», revela o lateral de 30 anos.

Os portugueses Nuno Tavares e Fábio Vieira são companheiros de Cédric no emblema londrino, o defesa diz que está a ajudar o internacional sub-21 na adaptação ao clube.

«Estou a ajudá-lo a instalar-se. O Fabio é um jogador muito inteligente, pelo que vi em Portugal. Nunca joguei com ele, mas pelo que vi, analisando jogos e vendo as suas atuações, ele teve uma época realmente boa. Ele tem uma qualidade fantástica», conta o campeão europeu por Portugal em 2016.

O Arsenal tem estreia na Liga Inglesa marcada para 5 de agosto, frente ao Crystal Palace.