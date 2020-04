O Manchester United não vai atacar o próximo mercado de transferências com a mesma força de outros anos. É pelo menos isso que é possível retirar das declarações de Ed Woodward, vice-presidente dos red devils, que reconheceu, numa mensagem num Fórum de adeptos do clube, que a pandemia está a criar desafios sem precendentes.

«Ninguém deve ter ilusões relativamente à dimensão dos desafios que todos enfrentam no futebol e o mercado de transferências este verão não será normal para nenhum clube, para o nosso incluído», disse.

Alguma imprensa britânica tem dado conta do interesse do Manchester United nas contratações de Harry Kane e Jadon Sancho, dois jogadores altamente cotados no mercado. «Não posso deixar de sentir que a especulação em torno de transferências de jogadores por centenas de milhões de libras neste verão parece ignorar a realidade que o desporto enfrenta», apontou.

Ed Woodward garantiu que o sucesso desportivo da equipa dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot continua a ser uma prioridade, mas vincou que nesta altura é necessário contemplar o impacto que a pandemia de Covid-19 terá na indústria do futebol.

O dirigente lembrou que alguns clubes rivais do Manchester United já estão a deparar-se com dificuldades, enquanto os red devils continuam a pagar a 100 por cento os vencimentos de jogadores e staff, para além de estarem envolvidos em ações de solidariedade junto da comunidade local.