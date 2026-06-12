César Peixoto é o escolhido para assumir o comando técnico do Wolverhampton, recém-despromovido ao Championship, sucedendo a Rob Edwards. No entanto, a contratação do português está a incomodar alguns jogadores, nomeadamente Kieran Trippier.

O internacional inglês estará a ponderar rescindir o pré-contrato que assinou com os Wolves, na sequência do despedimento do treinador galês, dado que a presença de Edwards no comando técnico do clube foi um fator decisivo para a sua transferência. O experiente defesa de 35 anos sente-se furioso e traído pelo clube.

Trippier foi surpreendido pela notícia do despedimento do técnico apenas dois dias depois de ter sido apresentado como reforço da equipa que caiu ao Championship. Como só termina o vínculo com o Newcastle no final de junho, o lateral ainda só assinou um pré-contrato com os «lobos».

Além do jogador, Edwards também foi apanhado de surpresa. Segundo a Sky Sports, o técnico ficou a saber da sua situação através de um familiar, pelas redes sociais, e não diretamente pelo clube.

De recordar que Trippier interrompeu as férias na Turquia para fazer exames médicos e assinar pelo clube do Molineux, no início desta semana.

Antes de aceitar o desafio no segundo escalão do futebol inglês, Trippier despertou o interesse de clubes da primeira divisão e do estrangeiro, incluindo a Arábia Saudita, e está neste momento a avaliar as suas opções.

A imprensa inglesa relata que Raúl Jiménez é outro dos jogadores insatisfeitos. O ex-Benfica vai deixar o Fulham e optou por regressar ao Wolverhampton, convencido também por Rob Edwards. O técnico galês terá ainda sido uma peça fundamental para a renovação de contrato do médio brasileiro André.