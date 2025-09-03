Já são conhecidas as listas dos clubes ingleses para a fase de liga da Liga dos Campeões e há várias surpresas a registar.

O avançado Gabriel Jesus é a principal ausência na lista de inscritos do Arsenal. O internacional brasileiro recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior e ainda deverá ficar de fora dos relvados mais dois meses.

Por outro lado, o ex-Sporting Viktor Gyökeres e o jovem Max Dowman estão disponíveis para Mikel Arteta.

Já no Liverpool, Federico Chiesa ficou de fora das opções de Arne Slot, enquanto Kalvin Phillips não contará para Pep Guardiola no Manchester City, ao contrário dos lusos Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes.

Os reforços Mathys Tel e Facundo Buonanotte, de Tottenham e Chelsea, respetivamente, também não foram incluídos na lista enviada à UEFA. Os portugueses Dário Essugo e Pedro Neto foram inscritos pelo Chelsea, ao passo que João Palhinha consta no plantel dos «spurs».

Ingaterra é o país mais representado na prova, com seis clubes: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham.