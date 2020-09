Lucas João foi o destaque da vitória do Reading no terreno do Derby County, por 2-0, em jogo da 1.ª jornada do Championship.

O avançado português inaugurou o marcador para a sua equipa aos 40 minutos, na sequência de um pontapé de canto, e assistiu pouco depois de forma sublime Ejaria para o 2-0, com um passe de calcanhar.

O golo e a assistência de Lucas João:

Já o Notthingham Forest, com Tobias Figueiredo a titular, perdeu frente ao Queens Park Rangers, por 2-0. Dykes, aos 54 minutos, e Chair, aos 90+3m, fizeram os golos da partida.

Por último, Joel Pereira não saiu no banco na derrota caseira do Huddersfield com o Norwich, por 1-0. Adam Idah fez o golo da formação visitante aos 81 minutos.