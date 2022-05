Marco Silva foi eleito o treinador do ano do Championship em 2021/22.



O técnico português liderou o Fulham à conquista do título no segundo escalão do futebol inglês e devolveu o clube londrio ao convívio entre os grandes.



Além disso, a formação do treinador de 44 anos tornou-se na que mais golos marcou numa edição da prova.



Recorde-se que Jurgen Klopp foi distinguido como treinador do ano da Premier League.