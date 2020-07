O Chelsea regressou esta noite às vitórias na Premier League, ao vencer na receção ao Norwich, por 1-0, em jogo da 36.ª jornada do campeonato.

Com o reforço Hakim Zyech na bancada a ver, os blues chegaram ao triunfo com um golo de Olivier Girdoud, aos 45+3 minutos, após assistência de Pulisic.

Com este resultado, o Chelsea segue no terceiro lugar da Liga inglesa, com 63 pontos – mais quatro do que o Leicester e o Manchester United, mas também mais um jogo. O Norwich, já despromovido, segue como lanterna vermelha.