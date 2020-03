É mais um caso exemplar de solidariedade em tempos difíceis para todo o mundo e este chega-nos de Londres.

O Chelsea cedeu o hotel do estádio ao serviço nacional de saúde de Inglaterra.

Em comunicado, o clube londrino infoma que a iniciativa partiu do proprietário (Roman Abramovich), que vai pagar as despesas inerentes à acomodação dos profissionais de saúde do norte de Londres durante um período nunca inferior a dois meses e cuja extensão podera ser ajustada mediante as necessidade.

«O número de quartos utilizados dependerá das necessidades, mas todos os quartos poderão ser disponibilizados para este fim», pode ler-se.