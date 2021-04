Dias após a saída da Superliga, o Chelsea endereçou uma carta aos adeptos, na qual admitiu que só aceitou integrar a prova por não querer «perder a oportunidade de fazer parte de uma proeminente Liga e por não querer ficar atrás dos restantes clubes ingleses e europeus».



Os blues explicam que «não conversaram abertamente com os adeptos e acionistas por questões de confidencialidade». No entanto, o clube diz que teve em conta a opinião dos adeptos após o anúncio da Superliga e que, por isso, decidiu abandonar a competição.



Na mesma carta, o Chelsea admitiu que sempre manifestou reticências em relação ao facto de a Superliga não valorizar o mérito desportivo e que «está arrependido por se ter envolvido».



Os londrinos esclarecem que outros dos motivos para terem deixado a Superliga está relacionado com «potenciais danos na reputação» que poderiam colocar em causa o trabalho social feito junto da comunidade local.



O Chelsea definiu-se como um «clube de tradição e da comunidade» e ao mesmo tempo, ambicioso o que obriga a «correr riscos» e sublinhou que fez tudo a pensar no melhor para o clube. No entanto, os blues lamentam os abusos de que vários representantes foram alvo por parte dos adeptos e apela ao respeito «mesmo em situações de discordância».