Depois de Cucurella, Robert Sánchez, Graham Potter, Caicedo, o Chelsea voltou a reforçar-se no Brighton. Desta feita, os «blues» contratara Sam Jewell, diretor de recrutamento dos «seagulls».



A mudança do chefe de scouting foi anunciada pelo Brighton num curto comunicado divulgado no seu site oficial.



«Sam Jewell aceitou uma nova posição no Chelsea. (...) Agradecemos ao Sam pelo longo serviço prestado ao clube. Com efeito imediato, Mike Cave, diretor técnico assistente, apoiado por George Holmes, scout e treinador inteligente, vão assumir as responsabilidades do Sam», pode ler-se.