Chelsea, vencedor do Mundial de Clubes, irá doar parte do pagamento que recebeu fruto da participação no torneio nos Estados Unidos à família de Diogo Jota e de André Silva, adianta o The Athletic.

O clube londrino angariou cerca de 100 milhões de euros com a participação no Mundial de Clubes. Como prémio, o clube destinou cerca de 13,3 milhões de euros a distribuir de forma igual pelos jogadores que representaram os «blues», cerca de 500 mil euros a cada atleta.

A decisão foi tomada em conjunto por jogadores e direção e, noticia ainda o Thel Athletic, será feito um pagamento igual à família de Diogo Jota e de André Silva, futebolistas que morreram no dia 3 de julho após um acidente de viação em Espanha.