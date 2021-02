O Chelsea e o West Ham receberam e venceram, respetivamente, o Newcastle e o Sheffield United esta segunda-feira, nos jogos que encerraram a 24.ª jornada da Premier League inglesa.

A meio da tarde, no Estádio Olímpico, em Londres, um penálti de Declan Rice, aos 41 minutos, deu vantagem ao West Ham, que selou o triunfo por 3-0 já na segunda parte, por Diop (58m) e Fredericks (90+6m).

Já à noite, o Chelsea somou a quarta vitória consecutiva com Thomas Tuchel no comando técnico, ao bater o Newcastle por 2-0, com golos de Giroud e Timo Werner, respetivamente aos 31 e 39 minutos de jogo.

Com estes resultados, Chelsea e West Ham chegaram ambos aos 42 pontos cada, ultrapassando o Liverpool, que cai de quarto para sexto classificado, com 40 pontos. O campeão inglês, orientado por Jurgen Klopp, está ainda à mercê do Everton (37 pontos) e do Aston Villa (36 pontos), que têm ambos menos dois jogos.