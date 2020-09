E ao terceiro jogo pelo Chelsea, Kai Havertz estreou-se a marcar pelos blues, e fê-lo logo em dose tripla: o alemão marcou por três vezes no triunfo da equipa de Lampard frente ao Barnsley, por 6-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa.

Havertz marcou aos 28, 55 e 65 minutos. Tammy Abraham (19m), Ross Barkley (49m) e Olivier Giroud (83m) fizeram os restantes golos da partida.

Já o Arsenal venceu na deslocação ao terreno do Leicester, por 2-0. Os gunners, sem Cédric Soares, colocaram-se em vantagem aos 57 minutos, fruto de um autogolo de Fuchs. Em cima do minuto 90, o jovem Edward Nketiah fechou as contas do jogo.

O Everton, sem André Gomes e João Virgínia, bateu o Fleetwood, por 5-2. Richarlison marcou por duas vezes para os toffees na primeira parte, aos 22 e 34 minutos. A equipa da casa reduziu aos 48m, por Duffy, mas Iwobi voltou a marcar parao clube de Liverpool um minuto depois.

O Fleetwood voltou a ameaçar a vitória do Everton, ao fazer o 2-1 aos 58 minutos, por Camps, mas os comandados de Ancelotti voltaram a responder e fizeram mais dois golos, por Bernard (73m) e Moise Kean (90+4m).

O resultado mais volumoso da noite aconteceu no Morecambe-Newcastle: os magpies golearam por 7-0, com golos de Joelinton (5m e 31m), Almiron (20m), Murphy (27m), Hayden (45+2m), Lascelles (51m) e um autogolo de Lavelle (90+1m).

Nos outros jogos do dia, o Fulham, com Ivan Cavaleiro no banco, bateu o Sheffield Wednesday por 2-0 (golos de Kamara e Reid), o Burnley venceu em casa do Milwall, por 2-0, o Brighton derrotou o Preston, também por 2-0, e o Stoke City ganhou ao Gillingham por 1-0.