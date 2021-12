Minutos antes do jogo frente ao Everton, Thomas Tuchel revelou que Romelu Lukaku, Timo Werner e Hudson-Odoi testaram positivo à covid-19.



Segundo o técnico alemão, o trio começou a apresentar sintomas da doença no treino da última quarta-feira.



«Fizemos mais testes ao início da tarde para conhecermos os resultados antes do jogo e a partir daí, escolher a equipa. Se apresentaria o mesmo onze? Não sei. A situação começou ontem com alguns jogadores a não se sentirem bem. Tivemos de confirmar através de testes rápidos e agora estamos a aguardar o resultado dos testes PCR. Ainda assim, temos uma equipa forte e devemos ser capazes de competir», disse, citado pelos meios oficiais dos londrinos.

Ben Chilwell, ausente devido a lesão, foi outro dos jogadores a testar positivo enquanto Kai Havertz aguarda resultado de novo teste à covid-19 depois de ter tido um resultado negativo na última quarta-feira, segundo Tuchel.



«O Kai [Havertz] não se sentia bem, mas não estava positivo. Estamos a aguardar o resultado do teste que ele fez e decidimos deixá-lo de fora», esclareceu.