Apesar de ter pedido desculpa, Enzo Fernández vai falhar o próximo jogo do Chelsea, a receção ao Manchester City (domingo, 16h30), confirmou Liam Rosenior.

O médio argentino foi suspenso por dois jogos pelo clube londrino, depois das declarações durante a pausa para as seleções, em que manifestou o desejo de viver em Madrid, isto após várias notícias que o associam a uma transferência para o Real Madrid.

«Tive três ou quatro conversas muito boas [com o Enzo]. Ele pediu-me desculpa e também ao clube, e vamos resolver isto depois de um jogo enorme no domingo», disse Rosenior, em conferência de imprensa.

«Foi uma reunião séria sobre algo muito sério. Não estou a colocar em causa o caráter do Enzo ou quem ele é como pessoa. Aplicámos uma sanção, tomámos uma decisão – eu tomei uma decisão – e o que quero para o Enzo é que ele tenha uma carreira excecional aqui», acrescentou.

Enzo já tinha ficado de fora na goleada do Chelsea sobre o Port Vale (7-0), na Taça de Inglaterra. Serie expectável que, após o pedido de desculpas interno, o ex-Benfica voltasse às opções, mas Rosenior e o clube decidiram manter o castigo.

«Não, ele não vai jogar no domingo. Mas, com sorte, depois disso ele será uma parte importante do grupo daqui para frente. Ainda há alguns obstáculos que precisam de ser superados e que não vou detalhar. Mas, ao mesmo tempo, quero que todos os jogadores estejam realmente focados num grande confronto», afirmou ainda Rosenior, que não considera que se esteja a prejudicar por deixar de fora um dos melhores jogadores.

«Futebol é um desporto coletivo. Não se trata de indivíduos. Não é sobre eu me prejudicar. Existem certos valores nos quais acredito, nos quais este clube acredita, que tornam a equipa mais forte», concluiu.

Enzo, de 25 anos, é um dos capitães do Chelsea e leva 12 golos e seis assistências em 46 jogos esta temporada.