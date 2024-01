O Chelsea ficou em desvantagem nas meias-finais da Taça da Liga inglesa, depois de perder por 1-0 em casa do Middlesbrough, equipa do Championship que é comandada por Michael Carrick, antigo jogador do Manchester United.

Diante do 12.º classificado do segundo escalão inglês, os blues voltaram a ter uma exibição pouco conseguida, mas o golo de Hayden Hackney, ainda antes do intervalo, foi suficiente para quebrar o ciclo de três vitórias consecutivas da equipa de Mauricio Pochettino.

Aos 37 minutos, o médio inglês rompeu na área e desviou, ao primeiro poste, o cruzamento de Isaiah Jones.

A segunda mão, em Stamford Bridge, está marcada para o próximo dia 23 de janeiro e o vencedor vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Fulham, de Marco Silva e João Palhinha, e o Liverpool.