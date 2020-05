N'Golo Kanté está preocupado com um possível contágio de covid-19 e não treinou na quarta-feira, devidamente autorizado pelo Chelsea.

Os «blues» ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o tema, mas toda a comunicação social inglesa dá conta de que o internacional francês foi dispensado depois de ter mostrado desconforto e preocupação relativamente ao regresso ao trabalho.

O Chelsea voltou aos treinos na terça-feira, separando o plantel em pequenos grupos, e procurando manter a distância entre os jogadores, mas nem isso tranquilizou Kanté.

A comunicação social inglesa também relacionada esta preocupação do jogador com algumas circunstâncias familiares: o irmão mais velho morreu de ataque cardíaco, em 2018, e o próprio N'Golo sofreu um colapso durante um treino do Chelsea, há dois anos, ainda que os exames não tenham revelado qualquer problema cardíaco.

Ausente da sessão de quarta-feira esteve também Callum Hudson-Odoi, aparentemente adoentado.

Recorde-se que o jovem avançado foi o primeiro jogador da Premier League diagnosticado com covid-19, e recentemente esteve envolvido em polémica ao ser detido por violar o confinamento obrigatório para receber em casa uma mulher. Uma infração descoberta porque a referida visita sentiu-se mal e teve de receber tratamento hospitalar.