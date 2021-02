O Chelsea venceu este domingo o Sheffield United por 2-1, em Bramall Lane, em jogo da 23.ª jornada da Premier League inglesa.

Os azuis de Londres chegaram ao intervalo em vantagem de um golo, apontado por Mason Mount, aos 43 minutos.

Na segunda parte, Rudiger ditou o 1-1 no marcador com um autogolo aos 54 minutos, mas Jorginho, quatro minutos volvidos, devolveu a vantagem ao Chelsea, com uma grande penalidade convertida, aos 58 minutos.

É a terceira vitória consecutiva do Chelsea com o treinador Thomas Tuchel no comando, num total de quatro jogos com o alemão, que iniciou com um empate ante o Wolverhampton.

O Chelsea aproveitou assim os empates de Everton e West Ham para chegar ao quinto lugar, com 39 pontos, ainda que os «hammers» tenham também a mesma pontuação. O Sheffield United é 20.º e último, com 11 pontos.

Também este domingo, o líder Manchester City goleou o Liverpool, o Tottenham de José Mourinho voltou às vitórias e houve empate no Wolverhampton-Leicester.