A «Three», o patrocinador das camisolas do Chelsea, suspendeu «temporariamente» a sua ligação ao clube inglês de futebol, na sequência das sanções aplicadas pelo governo britânico a Roman Abramovich, russo que é proprietário do clube.

Através de uma porta-voz, a Three explicou que solicitou ao emblema londrino que o nome e o logótipo da marca fossem removidos «temporariamente, mas de forma imediata» das camisolas de todas as equipas, desde a principal até à formação, passando também pelo futebol feminino.

«Reconhecemos que esta decisão afetará os adeptos do Chelsea, que seguem o seu clube com paixão. No entanto, sentimos que, dadas as circunstâncias e a decisão da sanção do governo que está em vigor, esta é a medida certa», disse ainda o porta-voz da empresa de telecomunicações, a maior no Reino Unido.



A Three patrocina o Chelsea desde 2020, num contrato que rende aos blues 40 milhões de libras por ano (cerca de 47 milhões de euros), de acordo com a imprensa inglesa.



Relembre-se que o Chelsea joga esta quinta-feira em casa do Norwich, numa partida antecipada da 30.ª jornada da Premier League. Ao que tudo indica, ainda deverá ter o logótipo da Three nas camisolas por falta de tempo.

Neste momento, o clube londrino está impedido de vender bilhetes para jogos, negociar jogadores e o processo da sua venda foi suspenso por causa das sanções impostas a Roman Abramovich.

Lembre-se que o russo tinha anunciado no início do mês que iria vender o clube campeão da Europa e do mundo de futebol, «devido à atual situação», em que a Rússia invadiu a Ucrânia, prometendo reverter os lucros para as vítimas do conflito.

Roman Abramovich, de 55 anos, tem participações na metalúrgica Evraz, na Norilsk Nickel e é dono do Chelsea FC desde 2003. O visto de investidor no Reino Unido do russo expirou em 2018, ano em que obteve a nacionalidade israelita. Em 2021 Abramovich tornou-se cidadão português através da lei que beneficia os descendentes de judeus sefarditas expulsos no final do século XV, mas deixou de ter um visto de investidor no Reino Unido.