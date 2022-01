O Chelsea confirmou o apuramento para a final da Taça da Liga inglesa com uma vitória no dérbi londrino contra o Tottenham. Antonio Rudiger anotou o golo que resolveu o encontro a favor dos campeões europeus.



Depois do triunfo por 2-0 em Stamford Bridge, os blues voltaram a bater o rival da cidade, desta feita por 1-0. Thomas Tuchel fez algumas alterações na equipa inicial, mas mesmo assim o Chelsea voltou a ser mais forte.



Gollini impediu o golo de Lukaku logo aos 12 minutos. O guarda-redes italiano foi rapidamente do céu ao inferno: saiu em falso a um canto de Mason Mount e Rudiger aproveitou para marcar.



O Tottenham assustou o Chelsea na segunda metade. Aos 56 minutos, o árbitro assinalou penálti a favor dos «spurs» por alegada falta de Kepa, mas mudou a decisão após recurso ao VAR. Pouco depois, foi o guardião espanhol quem brilhou para negar o golo a Emerson.



O conjunto orientado por Conte ainda chegou a igualar a contenda por Kane. Porém, o VAR voltou a «salvar» o Chelsea. O jogo terminou com uma enorme defesa de Kepa a disparo de Sessegnon. Apesar de alguns sustos na segunda parte, os blues merecem por inteiro o triunfo e ficam à espera do vencedor da eliminatória entre Liverpool e Arsenal.



Refira-se ainda que o jogo esteve interrompido entre o minuto 85 e o minuto 90 devido «a uma emergência médica» numa das bancadas, segundo explicaram os clubes nas redes sociais.



Este não foi, ainda assim, o único jogo em Londres. O West Ham recebeu e bateu o Norwich por 2-0, num jogo em atraso da 18.ª jornada da Premier League.



Bowen bisou e deixou os «hammers» no quarto lugar da Liga inglesa à frente do Arsenal, ainda que à condição.