Ben Chilwell mantém a esperança de ser convocado por Thomas Tuchel para o Mundial 2026. O lateral-esquerdo, de 28 anos, revelou que tem conversado com o selecionar inglês e que este lhe garantiu que ainda há a hipótese de ser chamado para a competição, que decorre em no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

«Temos falado sobre isso desde que ele assumiu o cargo em Inglaterra. Vou tentar expressar-me da melhor forma: já foi dito que essa possibilidade não está afastada», partilhou o jogador, em declarações à BBC.

As últimas épocas de Chilwell não têm sido fáceis. Em novembro de 2021, rompeu o ligamento cruzado anterior de um joelho e ficou afastado dos relvados por mais de cinco meses. Desde então, o jogador tem procurado voltar ao ritmo, mas as lesões constantes atrasaram o processo e levaram à perda de espaço no Chelsea.

Após uma temporada emprestado ao Crystal Palace, o lateral de 28 anos deixou o emblema londrino em definitivo e assinou com o Estrasburgo no último mercado de transferências, a custo zero.

«Que história seria se eu fosse ao Mundial depois de ter estado na equipa de reservas do Chelsea e todos terem me descartado 12 meses antes. Seria como mostrar o dedo do meio a muita gente, o que para mim é uma motivação», afirmou Chilwell.

«O Chelsea foi honesto comigo e não guardo ressentimentos, mas claro que tenho ego. Então, seria uma sensação boa provar que algumas pessoas estão erradas», completou.

Chilwell foi chamado à seleção inglesa pela última vez em março de 2024, para particulares com a Bélgica e o Brasil. A pouco mais de cinco meses para o início do Campeonato do Mundo, o lateral mostra-se motivado a lutar por uma lugar na convocatória de Tuchel, após ter falhado o último torneio por lesão.