Chilwell: «Mundial 2026? Seria como mostrar o dedo do meio a muita gente»
Internacional inglês mantém esperanças de estar no próximo Campeonato do Mundo, após conversa com Thomas Tuchel
Internacional inglês mantém esperanças de estar no próximo Campeonato do Mundo, após conversa com Thomas Tuchel
Ben Chilwell mantém a esperança de ser convocado por Thomas Tuchel para o Mundial 2026. O lateral-esquerdo, de 28 anos, revelou que tem conversado com o selecionar inglês e que este lhe garantiu que ainda há a hipótese de ser chamado para a competição, que decorre em no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
«Temos falado sobre isso desde que ele assumiu o cargo em Inglaterra. Vou tentar expressar-me da melhor forma: já foi dito que essa possibilidade não está afastada», partilhou o jogador, em declarações à BBC.
As últimas épocas de Chilwell não têm sido fáceis. Em novembro de 2021, rompeu o ligamento cruzado anterior de um joelho e ficou afastado dos relvados por mais de cinco meses. Desde então, o jogador tem procurado voltar ao ritmo, mas as lesões constantes atrasaram o processo e levaram à perda de espaço no Chelsea.
Após uma temporada emprestado ao Crystal Palace, o lateral de 28 anos deixou o emblema londrino em definitivo e assinou com o Estrasburgo no último mercado de transferências, a custo zero.
«Que história seria se eu fosse ao Mundial depois de ter estado na equipa de reservas do Chelsea e todos terem me descartado 12 meses antes. Seria como mostrar o dedo do meio a muita gente, o que para mim é uma motivação», afirmou Chilwell.
«O Chelsea foi honesto comigo e não guardo ressentimentos, mas claro que tenho ego. Então, seria uma sensação boa provar que algumas pessoas estão erradas», completou.
Chilwell foi chamado à seleção inglesa pela última vez em março de 2024, para particulares com a Bélgica e o Brasil. A pouco mais de cinco meses para o início do Campeonato do Mundo, o lateral mostra-se motivado a lutar por uma lugar na convocatória de Tuchel, após ter falhado o último torneio por lesão.