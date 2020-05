Inglaterra em geral e o Harlow Town em particular estão em choque com o assassinato de um jogador de 19 anos. François Kablan foi esfaqueado até à morte, em Southwark, sul de Londres, após uma briga na rua e morreu no local.

O clube divulgou a identidade do jogador mesmo antes de a polícia o ter feito, neste sábado. As autoridades detiveram quatro suspeitos e mantêm sob custódia dois rapazes de 15 e 17 anos. Um outro de 20 anos e uma rapariga de 18 anos foram libertados.

«O clube está devastado por saber da morte de que um dos nossos jogadores da equipa de reservas, François Kablan, morreu na passada quarta-feira», lê-se num comunicado do Harlow Town.

O treinador de Kablan, Adam Connolly, também testemunhou que «François era uma pessoa e um jogador maravilhoso» e explicou que a morte afetou toda comunidade, ligada diretamente ao clube: «Muitos dos nossos jogadores frequentam a mesma escola que François, por isso foi bastante difícil para todos dentro da equipa receber esta notícia trágica.»