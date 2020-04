A pandemia do novo coronavírus está a ter um forte impacto financeiros no mundo do desporto. E na Premier League, um dos campeonatos que mais fatura, isso não é exceção.

O Burnley, atual 10.º classificado da Liga inglesa, fez as contas ao que perderia caso esta época não fosse reatada: cinco milhões de libras em bilheteira, mais 45 milhões em receitas relacionadas com direitos de transmissão televisiva, esclarece o emblema inglês em comunicado: 50 milhões de libras, o equivalente a 56,7 milhões de euros.

A direção dos Clarets foi mais mais longe e fez também as contas relativamente a clubes mais poderosos, com mais receitas de bilheteira e que encaixem mais em direitos televisivos: estima que possam vir a perder até 100 milhões de libras, perto de 113 milhões de euros.