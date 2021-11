Os 20 clubes da Premier League mostraram-se esta quinta-feira contra a ideia da FIFA de organizar um Campeonato do Mundo a cada dois anos.

Numa reunião sobre a reforma do calendário futebolístico a partir de 2024, as equipas do principal escalão do futebol inglês debateram a proposta da FIFA e enumeraram as suas preocupações.

«Os clubes expressaram preocupações sobre os impactos negativos que as propostas atuais da FIFA teriam no bem-estar dos jogadores, na experiência dos adeptos, nas pré-temporadas e na qualidade das competições», lê-se, no comunicado divulgado pelo organismo.

«A Premier League está comprometida em evitar quaisquer mudanças radicais no calendário de Jogos Internacionais da FIFA pós-2024 que afetem negativamente o bem-estar dos jogadores e ameacem a competitividade, o calendário, as estruturas e as tradições do futebol nacional», afirmou por sua vez Richard Masters, CEO da Premier League.