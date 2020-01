Harry Maguire é o novo capitão do Manchester United, informou Solskjaer.



Segundo o técnico norueguês, Ashley Young está a negociar a saída para o Inter de Milão e, por isso, a braçadeira passou para o ex-Leicester.



«O Harry faz parte do grupo de líderes deste jovem grupo com Ashley, David [De Gea], Marcus [Rashford]. Ele vai continuar a usar a braçadeira», referiu, em conferência de imprensa.



Depois de Lukaku e Sánchez, os «red devils» preparam-se para perder mais um jogador para os nerazzurri: Ashley Young.



«O Ashley vai fazer 35 anos no verão e se conseguir fazer um contrato de dois anos num outro lugar, penso que deve aceitar. Foi um bom funcionário, capitão, ganhou troféus, mas há jogadores jovens a aparecer», referiu Solskjaer, lembrando Dalot e Timothy Fosu-Mensah.