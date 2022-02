O conflito entre Ucrânia e Rússia foi um dos temas que marcou a conferência de imprensa de Pep Guardiola por causa de Zinchenko. O internacional ucraniano desejou uma «morte dolorosa» a Vladimir Putin depois das tropas russas terem invadido o seu país.



«É preocupante. Estão a matar inocentes no país onde ele nasceu. Como te sentirias? Suponho que é assim que ele se sente. A equipa e o clube estão com ele incondicionalmente. Ele tem o nosso apoio. Vivemos juntos e estamos com ele», começou por dizer o treinador do Man. City.



«Que farias se um estrangeiro atacasse o Reino Unido? Como te sentirias? É assim que ele se sente. Em todo o mundo há muitas guerras. Os inocentes pagam sempre o preço pelas terríveis decisões de uma ou duas pessoas. Talvez não tenham aprendido com o passado», acrescentou.



Apesar do momento delicado que Zinchenko vive, Guardiola confirmou que este estará disponível para jogar contra o Everton, este sábado.



«Falámos pessoalmente com ele. Embora não seja fácil, Aleks é um tipo incrivelmente forte. Esteve brilhante nos treinos tanto hoje como ontem [quinta-feira]. Está preparado para jogar se for necessário», assegurou.