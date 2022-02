Apesar do triunfo no Etihad frente ao campeão, o Tottenham atravessa um ciclo negativo na Premier League. Após ter sofrido a quarta derrota nos últimos cinco encontros diante do Burnley, em Turf Moor, Antonio Conte não escondeu a irritação e deixou no ar a hipótese de o clube o despedir.



«Foi uma noite difícil. Não foi só hoje. Perdemos quatro dos últimos cinco jogos. Significa que haverá uma avaliação por parte do clube sobre mim. Pessoalmente é muito frustrante perder quatro em cinco jogos. Lamento pelos adeptos. Eles não merecem isto. Quando perdes quatro jogos em cinco significa que o clube tem de fazer uma avaliação, conversar com toos e perceber qual é a melhor solução», começou por dizer em conferência de imprensa antes de prosseguir.



«Os jogadores são sempre os mesmos no clube. O clube muda os treinadores, mas os jogadores são os mesmos e os resultados não mudam. Repito, sou muito honesto para aceitar este tipo de situações e garanto que vamos fazer uma avaliação junto com o clube. Repito, não é bom para toda a gente continuar a perder e eu não posso aceitar isto. Não é bom para ninguém.»



O italiano apontou o dedo aos jogadores e frisou que é «demasiado honesto para fechar aos olhos» ao momento atual.



«Vim para o Tottenham para melhorar a situação, mas neste momento não sei. Não sou bom o suficiente para melhorar o clube. É bastante frustrante. Trabalhar duro, trabalhar muito e tentar retirar o melhor dos jogos. Sou demasiado honesto para fechar os olhos. Nos últimos jogos jogámos como se estivéssemos a lutar pela permanência. Esta é a realidade. Perdemos quatro dos últimos cinco jogos. Assumo a responsabilidade e estou aberto a qualquer decisão. Quero ajudar o Tottenham desde o primeiro dia que cheguei. Neste momento não é importante falar sobre os erros. Perdemos quatro dos últimos cinco jogos e a continuar assim, estaremos a lutar pela permanência», sublinhou.

Conte concluiu a sua intervenção com um alerta. «Será importante para todos entenderem esta situação. É preciso fazer uma avaliação e repito que estou disponível para aceitar qualquer decisão que o clube tome. Repito, estou aqui para ajudar o clube, mas neste momento é complicado. Não estou a ajudar o clube e a situação é bastante frustrante.»



Recorde-se que desde a saída de Pochettino, em novembro de 2019, Conte é o terceiro treinador a passar pelos spurs depois de José Mourinho e de Nuno Espírito Santo.