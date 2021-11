Antonio Conte substituiu o português Nuno Espírito Santo no início de novembro e teve, nesta quinta-feira a primeira derrota, após duas vitórias e um empate nos Spurs.

A queda, porém, foi com estrondo, em casa dos eslovenos do Mura, que ainda não tinham qualquer ponto na fase de grupos da Liga Conferência.

E no final, as palavras do treinador italiano não foram meigas. Nada meigas.

«Não gostei do que aconteceu esta noite. Tenho de ser honesto e dizer que após três semanas, começo a perceber a situação e não é fácil», começou por dizer, citado pela BBC.

«Gosto de estar aqui, mas tenho de ser honesto e assumir que precisamos de trabalhar muito para melhorar a qualidade do plantel. Somos o Tottenham e neste momento há uma diferença grande [para outras equipas inglesas]. O nível do Tottenham não é assim tão alto», continuou.

Dono de um currículo de respeito tanto em Itália como em Inglaterra, onde foi campeão pelo Chelsea, Conte sublinha que… não é mágico.

«Se alguém pensar que chega um novo treinador, que o Conte já ganhou coisas e que sou um mágico… a única magia que sei é a do trabalho. Mas todos têm de perceber que precisamos de tempo», resumiu.