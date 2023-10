Sem clube desde que deixou o Tottenham na época passada, Antonio Conte já foi associado a vários clubes, entre eles a Roma e o Nápoles. Embora tenha admitido que gostaria de treinar os dois clubes, o técnico italiano assumiu que não gosta de entrar em clubes no decorrer da temporada.



«São dois clubes que gostaria de treinar, pela paixão dos seus adeptos. Espero um dia ter a oportunidade de viver essa experiência. Entrar a meia da época? Não gosto porque há situações que foram criadas antes da minha chegada», referiu, citado pela Sky italiana.



O treinador, de 54 anos, revelou ainda que recusou uma oferta de emblemas da Arábia Saudita e mostrou arrependimento por ter deixado a Juventus no fim de 2013/14.



«Arrependo-me um pouco de ter deixado a Juventus ao fim de três. Quando vês grandes problemas nas pequenas coisas... decidi sair», lembrou.



Por último, Conte falou sobre ainda sobre os conflitos que teve com José Mourinho quando foram adversários em Inglaterra. O transalpino contou que disse ao português para se encontrarem no seu escritório, mas recusou entrar em detalhes. «Venho das ruas, nunca se esqueçam disso», concluiu.