Amad Diallo tem sido uma das principais figuras no Manchester United desde a chegada de Ruben Amorim, mas o costa-marfinense corre risco de não jogar mais esta temporada.

O jogador de 22 anos sofreu uma lesão no tornozelo e, segundo a imprensa inglesa, deverá ficar afastado dos relvados durante três meses.

O ala esquerdino já se manifestou nas redes sociais para lamentar a lesão. «Estou extremamente dececionado por escrever esta mensagem num momento tão crucial da temporada. Infelizmente, ficarei fora por algum tempo devido a uma lesão. Voltarei mais forte do que nunca! Hora de apoiar os rapazes de fora. Ainda há muito para jogar.»

Extremely disappointed to be writing this message in such a crucial time of the season.



Unfortunately, I will be out for some time with an injury.



I will come back stronger than ever!!



Time to support the boys from the outside. Still loads to play for 🫶🏾❤️ pic.twitter.com/nWqTkOKyA5