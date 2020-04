Covid-19: Boris Johnson teve alta hospitalar

Uma semana após ter dado entrada no hospital de St. Thomas, o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson recebeu alta, segundo um comunicado emitido pelo n.10 de Downing Street.



«De acordo com o conselho da equipa médica que o acompanha, o primeiro-ministro não irá regressar ao trabalho de imediato. Ele quer agradecer a toda a equipa do St. Thomas' Hospital pelo excelente cuidado que recebeu», lê-se no comunicado.



Boris Johnson, lembre-se, passou três dias nos cuidados intensivos e chegou a receber suporte respiratório não invasivo (leia mais no site da TVI24).



De acordo com o balanço feito no último sábado, já morreram quase dez mil pessoas infetados com Covid-19 no Reino Unido.