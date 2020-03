O Charlton está de luto pela morte de Seb Lewis, porventura o seu adepto mais famoso, vítima de Covid-19.



Conhecido pelo sua dedicação ao clube, este carismático adepto não faltou a qualquer jogo dos «addicks» desde fevereiro de 1998, o que significa que esteve presente consecutivamente em 1 076 encontros.



We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton's most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy