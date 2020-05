Depois de ter confirmado ter nos seus quadros um jogador com Covid-19, Adrian Mariappa, o Watford viu mais dois jogadores ficarem em quarentena.



Segundo o técnico dos «hornets», o duo foi colocado em isolamento por ter contactado diretamente com quem testou positivo para o novo coronavírus.



«Os testes ajudam a minimizar os riscos. Os jogadores e os funcionários que foram testados esta semana sentem-se mais seguros, mas ainda assim foi uma surpresa para quem testou positivo», disse Nigel Pearson, citado pela Sky Sports.



«Eles sentem-se bem e as suas famílias também estão bem. Além disso, temos mais dois jogadores em isolamento depois de terem contactado diretamente com quem testou positivo, ainda que os seus testes tenham sido negativos. Voltámos a ser testados hoje e aguardamos os resultados. É algo a que temos de nos habituar», acrescentou.